政府本月起 发放公交补助券给1万6000名社区关怀计划受益者

从本月起，政府将逐步发放公共交通补助券给约1万6000名社区关怀计划受益者。

交通部长易华仁星期一（7月10日）早上在脸书发贴文说，政府从本月开始逐步为社区关怀计划（ComCare）中短期援助和长期援助的受益者发放公交补助券。这是他们之前所收到的补助券之外的额外援助。

其他有意申请公交补助券的公众，可在10月31日之前上网（https://go.gov.sg/ptv）或到民众俱乐部或联络所提交申请。申请补助券的条件包括，家庭人均月入不超过1600元，以及至少一名家庭成员是新加坡公民或新加坡永久居民。

需要更多补助券的公众也可到民众俱乐部申请额外的公交补助券。

为减缓公交车资上涨对低收入家庭的影响，政府去年宣布，向家庭每月人均收入不超过1600元的住户提供60万张公交补助券，每张价值30元，可用来购买月票或为车资卡添值。

公交补助券发放计划分两个阶段进行。去年12月完成第一阶段发放工作，第二阶段发放的补助券，从今年1月16日至10月31日开放申请。