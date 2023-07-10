本地股市星期一早盘涨0.21%

多只成份股超跌后反弹推动本地股市早盘小幅上扬，新加坡海峡时报指数星期一（7月10日）截至中午涨6.59点或0.21%，报3146点。最高点达3157.15点，最低点为3139.17点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，多只成份股的超跌反弹推高了海指。如果接下来能有效突破3160点的阻力位，指数有望继续上扬。本周的重头戏是美国的通货膨胀数据，因大概率通胀问题有所改善，将推动股市上扬，此前是逢低买入的机会。

市场预计美国的整体通胀指数将降至3.1%，为2021年初以来的最低水平；核心通胀率预计降至5.0%。

对于即将到来的财报季，路透社引用高盛（Goldman Sachs）分析师的话指出，由于销售增长放缓以及利润率压缩，市场普遍预计标普500指数中的公司每股收益将同比下降9%。较低的预期让投资者对公司盈利触底已有所准备，这反而有利于情绪面的改善。

亚太地区股市良莠不齐，香港上涨0.64%，涨幅居首；上海和深圳分别上涨了0.41%和0.17%；台湾和首尔也各上涨了0.06%和0.03%；悉尼和东京则各跌0.45%和0.78%。

谭莹莹说，中国政府对蚂蚁金服罚款的落地降低了香港科技股的不确定性，对市场产生积极影响。

30只海指成份股中，15只上涨，12只下跌，三只持平。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group）和海庭（Seatrium），前者起5.64%至2.81美元，后者起1.6%至0.127元。

下跌幅度最大的是胜科工业（Sembcorp Industries）和城市发展（City Developments），分别滑落1.51％和1.04％，报5.23元和6.69元。

活跃股方面，海庭和亚细亚集团（ASA Group）居前，成交量分别为1亿8185万股和1939万股，后者股价均无变动。