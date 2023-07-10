维文明起赴印尼出席亚细安外长会议

蓝云舟

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发布 / 2023年7月10日 6:00 PM
外交部长维文医生将于星期二至星期五在印度尼西亚雅加达出席亚细安外交部长会议和系列会议。（外交部提供）
外交部长维文医生将于星期二至星期五在印度尼西亚雅加达出席亚细安外交部长会议和系列会议。（外交部提供）

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外交部长维文医生星期二（7月11日）起前往印度尼西亚雅加达，出席第56届亚细安外交部长会议和系列会议。

这些会议包括，亚细安个别与11个对话伙伴召开的扩大外长会议、第24届亚细安加三外长会议、第13届东亚峰会外长会议，以及第30届亚细安区域论坛。

外交部星期一（7月10日）发文告说，东南亚10国外长将在本届亚细安外长会议上检讨亚细安共同体的建设工作，并重申亚细安在变化的区域架构中的核心地位与团结。

议程上的课题还包括亚细安的疫后复苏和经济整合，以及根据亚细安轮值主席国印尼采用的主题“关键亚细安：经济增长主心骨”（ASEAN Matters: Epicentrum of Growth），商议在打造基础，以实现长期增长与发展方面所取得的进展。

东帝汶将首次以观察员身份出席亚细安外长会议。

亚细安也将在一系列扩大外长会议上，与对话伙伴交流。这些对话伙伴国是澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯、英国和美国。

维文在亚细安加三外长会议、东亚峰会外长会议和亚细安区域论坛上，与其他区域国家的对等官员就区域和国际局势交换看法，并商讨如何加强区域和平与稳定。

维文将于星期五（7月14日）结束访问。

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