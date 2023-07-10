维文明起赴印尼出席亚细安外长会议

外交部长维文医生星期二（7月11日）起前往印度尼西亚雅加达，出席第56届亚细安外交部长会议和系列会议。

这些会议包括，亚细安个别与11个对话伙伴召开的扩大外长会议、第24届亚细安加三外长会议、第13届东亚峰会外长会议，以及第30届亚细安区域论坛。

外交部星期一（7月10日）发文告说，东南亚10国外长将在本届亚细安外长会议上检讨亚细安共同体的建设工作，并重申亚细安在变化的区域架构中的核心地位与团结。

议程上的课题还包括亚细安的疫后复苏和经济整合，以及根据亚细安轮值主席国印尼采用的主题“关键亚细安：经济增长主心骨”（ASEAN Matters: Epicentrum of Growth），商议在打造基础，以实现长期增长与发展方面所取得的进展。

东帝汶将首次以观察员身份出席亚细安外长会议。

亚细安也将在一系列扩大外长会议上，与对话伙伴交流。这些对话伙伴国是澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯、英国和美国。

维文在亚细安加三外长会议、东亚峰会外长会议和亚细安区域论坛上，与其他区域国家的对等官员就区域和国际局势交换看法，并商讨如何加强区域和平与稳定。

维文将于星期五（7月14日）结束访问。