狮城开往吉隆坡 旅巴与车相撞两死七重伤

从新加坡开往吉隆坡的旅游巴士，不知何故在马来西亚南北大道上与轿车相撞，造成两人身亡，七人受重伤。

这起车祸发生于星期一（7月10日）凌晨5时，地点是南北大道往北方向285.5公里处。

根据森州消拯局发出的文告，一辆从新加坡开往吉隆坡的旅游巴士在南北大道上和一辆普腾威拉轿车相撞，车祸涉及22人，两人身亡和七人受重伤。

据了解，死者是旅游巴士的男司机和一名印度尼西亚籍女乘客。

其余乘客则蒙受轻重伤，被送往医院治疗。据悉，当中有七个人的伤势较为严重。

汝来消防及拯救行动主任沙鲁丁莫哈末丁告诉《新明日报》，当局正在调查车祸的起因。

根据南北大道公司的推特贴文指出，意外一度导致路段出现14公里长的车龙，截至星期一早上8时14分，左边通道已开启，重新通车。

《新明日报》正向旅游公司了解更多情况。

根据旅游公司的网站显示，该旅游公司提供前往吉隆坡、云顶、马六甲、刁曼岛以及波德申等地的旅游配套服务。

旅游巴士损毁严重

根据消拯局提供的照片，旅游巴士前方严重损毁，紧急出口和行李舱门敞开，玻璃碎撒满一地，相信撞击力猛烈。另外，旅游巴士旁还可见一辆红色轿车，损毁程度也很严重。

现场的照片也显示，有两名伤者躺在路旁，多名消拯局人员正给予协助，伤势似乎不轻。

据观察，当时天未亮，并下着小雨，一般相信也影响了整个救援行动。