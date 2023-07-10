岳父林崇椰逝世 李显扬：我和妻子及绳武多么希望到场道别

本地知名经济学者林崇椰教授前天辞世。林崇椰的女婿，已故建国总理李光耀的次子李显扬发贴文说，一家人非常思念林崇椰，他和妻子林学芬以及长子李绳武多么希望能到场道别。

曾任全国工资理事会主席近30年的林崇椰，星期六（7月8日）与世长辞，享年91岁。包括李显龙总理在内的数名政要过去两天发文哀悼，感谢林崇椰这些年来所做的贡献，包括领导全国工资理事会，通过工资磋商和建议，维持了劳资和谐关系，以及为低薪雇员争取权益等。

李显扬与妻子林学芬，以及三个儿子联名送上的花圈。（取自李显扬脸书）

林学芬是林崇椰的长女。李显扬星期一（10日）晚在脸书上载42年前，林学芬在婚礼上挽着父亲走红毯的合照。他也上载了另两张照片，是夫妻俩和三个儿子联名送上的花圈。

李显扬说：“我和我的家人都很爱他，也非常思念他。我的妻子、我和绳武多么希望我们能到场与他道别。”

李显扬和林学芬因涉嫌在李光耀遗嘱事件的司法程序中提供假口供，受警方调查。他们去年中离开新加坡，如今定居何处不详。

李绳武则定居美国，目前是哈佛大学经济系助理教授。他因发表质疑我国司法制度公正与独立性的脸书贴文，2020年7月被高庭裁定藐视法庭，但当时他表明将缴付1万5000元罚款。尽管案件已了结，但李绳武曾在脸书称，他对回国有保留。