星期二开盘可关注的股票

美国隔夜股市早盘挣扎找寻方向，尾盘才开始攀升，三大股指都收高。道琼斯工商指数起0.62%，标准普尔500指数上扬0.24%，而纳斯达克指数则上升0.18%。

通货膨胀和利率重新成为市场关注的焦点，投资者谨慎等待将于星期三（7月12日）公布的美国6月消费者价格指数（CPI），以寻找美国联邦储备局的货币政策方向。星期一（10日）新加坡海峡时报指数上涨9.85点或0.31％，收报3149.32点。

星期二（11日）东京、悉尼和首尔股市都随美股高收而走高，东京一开盘起0.85%%，首尔股市上扬0.71%，悉尼上涨0.94%。

以下是星期二可关注的股票：

*新航工程（SIA Engineering）星期二开盘前宣布与美国上市公司Eaton签署协议，成立子公司从事保养、维修与翻修（MRO）。子公司将对Eaton所生产，安装在飞机上的组件进行检查、测试、维修、保养、改装和翻修。根据协议，Eaton持有51%，而新航工程占股权49%，初步股本是1600万美元（约2151万新元）。

*星展银行（DBS）开盘前宣布出售子公司AXS的77.8%股权予Tower Capital Asia。预计交易在8月完成，星展银行将继续保留9.9%的少数股份。

*旭飞（Sunrise Shares Holdings）闭市后宣布马来西亚商人巫光伦在买下33％的股权后，根据规定提出有条件全面收购要约，每股收购价现金2.18分。这个收购价比上星期五（7日）的3.5分最后交易价低了37.71％。公司会聘请独立财务顾问（IFA）为是次交易给董事提供意见，详情日后公布。公司股票星期二恢复交易。

*纳峰科技（Nanofilm）星期一闭市后提出盈利预警。公司预计，截至6月底上半年的营收同比下降34%至7300万元，可能出现800万元的净亏损。不过，公司预期下半年的营收会好转，2023财年将有盈利。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）表示，已完成马来西亚的Chee Wah物业的脱售。目前信托的投资组合中包括192个物业，总管理资产价值为137亿元。

*协成工程（Hiap Seng Engineering）闭市后回复新加坡交易所询问时指出，由于利息费用的增长，公司的借款从1430万元增加到1470万元。现金和现金等价物从1510万元增加到1870万元的原因，主要是由于应收账款的收回。