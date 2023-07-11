涉偷拍女子 五男子被捕将被控

五名男子涉嫌以不同的方式偷拍或偷窥女子，其中一人还被休班警察当场逮住，五人星期三（7月12日）将被控上庭。

新加坡警察部队星期二（11日）发文告指出，涉案的五名男子介于28至53岁。

在其中一起案件，一名39岁男子被指于2020年12月17日在宏茂桥3道组屋走廊外，企图使用手机偷窥单位内的女住户。警方后来也在他的手机搜出，他在2016至2020年偷拍其他女子的视频或照片。

另一名40岁男子被指于2021年7月20日，在爱雍·乌节的电扶梯上偷拍一名27岁女子的裙底，一名公众见状当场将他拦下，并交给赶到现场的警员。男子的手机内也被搜出同天偷拍另一名女子的视频，以及六段在同月偷拍其他三名女子的视频。

一名53岁男子则于2022年11月4日，被指在地铁上偷拍一名30岁女子和其他女子，结果被公众当场抓住。他也涉嫌在2020至2022年间，多次偷拍不同的女子。

另外，警方在2022年12月2日接到报案，一名28岁男子于同年7至12月间，在樟宜南巷（Changi South Lane）的商业大楼厕所内安装摄像机偷拍女子。

一名休班警员则于2023年1月4日，在淡滨尼广场逮到一名企图偷拍女子裙底的37岁男子，男子也被搜出多段在2022至2023年偷拍的视频。