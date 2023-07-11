本地股市星期二早盘微升0.12%

投资者静待美国即将在星期三（7月12日）出炉的通胀数据，期盼数据能支持美国联邦储备局停止加息，星期二（11日）的亚太股市乘着美国隔夜股市的涨势全面上升。新加坡海峡时报指数中午休市前小升0.12%或3.81点，报3153.13点。

投资者仍在消化星期一一些美联储官员的评论，他们指虽然仍有必要加息来降低通货膨胀率，不过距离完结目前货币政策紧缩的情况已经不远。

IG市场策略师叶俊荣说，美联储官员的说话证实市场的预期，就是在来临的会议调升利率25个基点后，今年剩余时间会停止加息。

中国股市方面，官方对金融机构施加压力，要求放宽对房地产公司的条件，鼓励延长未偿还贷款的谈判，以确保房屋建设能完成。香港、上海和深圳股市早盘都上扬，香港起1.56%，上海起0.48%，深圳上扬0.55%。

台湾股市上涨0.56%，首尔和悉尼分别起1.31%和1.12%，东京股市升0.22%。

本地股市早盘交易量6亿1943万股，交易额3亿8651万元；上升股288只，下跌股185只。

发布盈利预警的纳峰科技（Nanofilm）股价大幅滑落14.18%至1.15元。

海指成分股绝大多数上扬，19只上升股中表现最好的是创业公司（Venture），上扬1.17%至14.72元，新加坡航空（SIA）起1.09%至7.39元，城市发展（CDL）涨1.04%至6.79元。

六只下跌的成份股中，皇胜酿酒（Emperador）下滑0.98%至0.51元，胜科工业（Sembcorp Industries）跌0.95%至5.19元，唯一下滑的银行股大华银行退低0.73%至27.20元。