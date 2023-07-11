淡马锡投资组合净值跌至3820亿元 一年回报率负5%

受股票市场波动影响，淡马锡控股2023财年投资组合净值为3820亿元，比前一个财年的4030亿元减少210亿元或约5.2％。一年期股东总回报率也跌至负5.07％，10年期和20年期股东总回报率分别为6％和9％。

淡马锡星期二（7月11日）发布截至今年3月底的2023财年年报，这个财年的投资组合价值是10年前的1.8倍。面对全球不确定因素，集团采取谨慎的方式，放慢投资速度，这个财年的投资额达310亿元，脱售额为270亿元。

淡马锡首席投资官罗锡德（Rohit Sipahimalani）在文告中说，鉴于宏观经济环境严峻，集团保持谨慎的投资态度，本财年估计会放慢投资步伐。不过，由于集团的流动资金强劲，集团准备在市场回调时加大投资。

集团的投资组合仍以亚洲市场（63％）为主。新加坡（28％）、中国（22％）及美洲（21％）仍是占比最大的三个市场。

按行业来看，交通与工业（23％）和金融服务（21％）仍是集团主要投资的两大领域。其中，交通与工业在投资组合的比重从22％增加到23％，主要是因为集团对元素材料科技公司（Element Materials Technology）等企业进行投资。金融服务的比重则从23％跌至21％，这主要由净脱售和市场估值下跌所致。

另外，截至今年3月底，非上市资产占投资组合的53％，高于2013年的27％。过去10年，非上市投资组合以内部回报利率（internal rate of return，简称IRR）计算的回报率每年有超过10％，比上市投资组合的回报率更高。

自2016年以来，集团打造投资组合时一直以四个长期的结构性趋势为指导，它们分别是数码化、可持续生活、未来的消费和更长的寿命。

这些趋势在投资组合的曝险已从2016年的13％稳步增加到2023年的31％。集团表示，将继续依据这些结构性趋势打造投资组合，以专注于实现长期的可持续回报。

在市场日益复杂和波动的情况下，集团将继续专注于符合长期结构性趋势的投资机会，从而建立具韧性和前瞻性的投资组合，作为集团淡马锡2030战略的一部分。

2019年，淡马锡制定淡马锡2030战略，即10年蓝图，为集团的战略规划、能力建设和机构发展提供指导。