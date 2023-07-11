小一报名第一阶段结束 五小学半数学额已满

小一报名第一阶段上周结束，五所小学已填满约一半的学额。

为期两天的报名在7月4日至5日进行，供有兄姐在报读小学就读的孩童申请。

教育部星期二（7月11日）在网站公布开放给下一个阶段，即2A阶段的学额数量。

根据统计，五所小学已填满约一半的学额，它们是丰原小学（Fern Green Primary），工商小学、道南学校、乐赛学校和蔡厝港小学。其中，位于盛港的丰原小学填满约54％的学额，是五所学校之中最高的。

根据教育部网站，丰原小学在接下来的2A阶段剩下50个学额，加上预留给后期2B阶段和2C阶段的共60个学额，这所学校还剩110个学额满足接下来的报名需求。该校今年共提供240个学额。

小一报名共分为五个阶段，接下来的2A报名将在星期三（12日）至星期五（14日）举行，开放给父母或兄姐是校友的孩童、在报读小学教育部幼儿园就读的孩童，以及父母是学校职员、学校咨询或管理委员会成员的孩童报名。

今年开放报名的181所小学，一共可提供3万9948个学额。

家长可上教育部网站查询个别学校将在2A报名阶段提供的学额数量，这不包括预留学额。所有小学会分别预留20个学额，以及40个学额给后期的2B和2C阶段。