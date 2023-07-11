闹酒疯刀袭陌生人 男子判监15个月

男子凌晨发酒疯，在黄金坊德士站对受害者飙脏话，跟着用美工刀蓄意重伤人，导致对方身体几处被划出三道10公分至25公分长的刀伤。

事故发生于2022年9­月18日凌晨4时零7分左右，地点是美芝路黄金坊附近的徳士站。

被告是51岁的谢周文（Chia Chiew Boon，译音）。他面对一项持危险武器蓄意重伤人的控状，星期二（7月11日）在国家法院认罪后被判坐牢15个月。

根据案情，被告案发前喝酒，在事发路段看见受害者（32岁）和朋友（35岁）时，无缘无故对他们飙脏话。

受害者和朋友不理会，岂料被告竟拿出美工刀扑向受害者，朝他身体多处攻击。受害者摔倒，朋友向附近的巡警求救，被告趁机逃走。

警方立即展开调查，迅速锁定被告的下落，将他逮捕。

受害者事后送院治疗。根据医药报告，他左胸有一道25公分长的刀伤、下腹有一道20公分的刀伤，胯下也有一道10公分的刀伤。医生指受害者将留下永久的伤疤。

被告20多年来屡次干案

控方揭露，被告20多年来屡次干案，而且伤人罪行越来越严重，从蓄意伤人到现在使用武器伤人。控方说，被告在没有被挑衅的情况下，凶狠地攻击一名陌生人，对公众构成危险，建议法官判他坐牢15个月至18个月，以遏制他人效仿。

被告通过代表律师求情时说，受害者没有因伤势变成残障，希望法官从轻发落。