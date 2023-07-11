邻里企业数码化计划3.0 将助商家成为数码实体营销多面手

政府接下来将通过邻里企业数码化计划3.0，协助邻里企业提高服务水平，改善财务管理，以及提升视觉营销和数码营销能力。今年首六个月，新加坡邻里企业中心的商业顾问已为超过2000个邻里企业提供一对一的咨询和工作坊。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（7月11日）到宏茂桥中心，走访参与邻里企业数码化计划（Heartlands Go Digital）的其中四间邻里商店。

刘燕玲接受媒体访问时说，邻里企业数码化计划推出时，正逢冠病疫情时期，邻里没有什么人流量。团队当时关注的是如何让邻里企业从钞票和实体交易，转向电子付款和线上平台。

邻里企业数码化计划自2020年10月推出以来，目前超过90％的邻里商店采用至少一个电子付款方式；约67％在Carousell、Shopback等数码平台为客户提供服务。

自2021年，超过200个邻里企业也通过视觉营销计划，改善了店面营销，建立视觉营销策略和数码资产。

刘燕玲说，在这个基础上，邻里企业数码化计划3.0将聚焦卓越服务、财务管理、视觉营销和数码营销，协助邻里企业在三大方面进一步发展。这三方面为提高业绩、吸引新顾客，以及改善运作效率，减少对人力的依赖。

“当然我们三年前不可能这样出台（这些计划），因为要是这么出台，那时候的他们（邻里企业）可能真的摸不着头脑，不知道怎么去着手。所以三年前，我们要按部就班，帮助他们先采纳电子付款方案。”

她也提到，随着邻里企业数码能力大大提升，如今将能更全面地提升他们的能力，协助他们拓展业务。