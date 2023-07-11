榜鹅图书馆展出《小王子》雕塑 庆祝名著80周年

配合法国经典名著《小王子》出版80周年，榜鹅区域图书馆举办系列活动，包括展示“小王子”的雕塑，让更多访客接触小王子和他的玫瑰花的故事。

国家图书馆管理局星期二（7月11日）连同安东尼圣艾修佰里青少年基金会（Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation），为榜鹅区域图书馆的“小王子”雕塑揭幕。法国驻新加坡大使曾明怡（译音，Tang Minh-Di）也受邀出席活动。

这个雕塑是由基金会捐赠，出自法国雕塑艺术家阿诺纳扎雷阿伽 （Arnaud Nazare Aga）。他在揭幕仪式上说，雕刻“小王子”最大的挑战在于，每个人心目中的“小王子”都是不一样的，所以要将这个人物雕刻出来是非常困难的。

图管局也邀请了本地喜剧笑匠梁荣耀（Hossan Leong）为观众朗读《小王子》的首三个章节，受邀者包括学龄前儿童和年长者。梁荣耀生动形象的演绎使在场的老人小孩都沉浸其中，笑声连连。

雕塑将从7月11日至9月30日在榜鹅区域图书馆“世界任我游”儿童借阅区展出。公众还可以在图书馆参与《小王子》主题的七站式增强现实（AR）互动活动。期间，若在一天内借阅四本书籍以及完成线上小测验，就能获得《小王子》主题增强现实卡片。