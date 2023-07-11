工业单位起获5044条漏税烟 三男落网被控

涉嫌在工业大楼内的沙发床暗藏漏税香烟，三名男子被关税局人员逮个正着，落网后已被控上法庭。当局共起获5044条漏税香烟，涉及漏缴的税款近54万元。

新加坡关税局和新加坡移民与关卡局星期二（7月11日）发联合文告说，执法人员于上星期三（5日）展开联合行动，侦查和防止不法分子逃漏税。

关税局人员在乌美弯（Ubi Crescent）的工业大楼内，逮捕了涉嫌走私漏税香烟的三名本地男子，他们介于19岁至23岁。

事发前，关税局人员正监控涉案工业单位。一名男子进入单位后，关税局人员随即突击检查，发现分批藏在褐色纸箱内的2040条漏税香烟，另外3004条漏税香烟则藏匿在沙发床内。这名男子，连同单位内的另外两名男子随即被逮捕。

关税局起获的这批漏税香烟，所应缴付的关税和消费税分别为49万5321元和4万4589元。三名男子已被控上法庭。

在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。触犯法令者可被罚款高达逃税额的40倍金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。用于犯罪的车辆及漏税香烟的出售收益也将被充公。

文告指出，移民局将继续与其他执法机构合作，在各关卡进行安检，防堵走私等违法活动从我国边境渗入。公众若要举报任何走私活动或逃税行为，可拨打关税局热线1800-2330000，或发送电子邮件至custom_intelligence@customs.gov.sg。