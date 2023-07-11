五地点举办国庆邻里嘉年华 运动游戏表演样样全

今年国庆邻里嘉年华会将在五个地点举行，公众不仅能参与多个体育项目和家庭游戏，也能一睹国庆烟花燃放和巨型国旗在眼前飘过。

国庆庆典的周末，人们可在8月5日和6日下午4时至晚上9时参与 “动起来！新加坡”国庆邻里嘉年华会。

邻里嘉年华将在五个地点举行，分别是8月5日和6日于勿洛、裕廊西、大巴窑、兀兰的ActiveSG体育中心，以及8月6日的淡滨尼天地。

每个地点都会为不同年龄层的公众准备多姿多彩的活动，包括射箭、溜滑轮、篮球、乒乓球、足球等运动项目，以及甘榜游戏、充气城堡等家庭活动，现场还会有舞台表演和小吃摊位。

在邻里的各个地点，居民也有机会一睹国旗致敬环节（Fly Our Flag）。在国庆日当天傍晚5时30分至6时30分，两架悬挂巨型国旗的CH-47SD型契努克直升机，各由两架AH-64D阿帕奇攻击直升机伴飞，分别按照东、西两条路线飞进邻里。

东线经过的邻里包括：武吉知马、大巴窑、碧山、宏茂桥、盛港、榜鹅、白沙、淡滨尼、樟宜、勿洛和马林百列；西线经过的地区则有：兀兰、蔡厝港、裕廊和西海岸。

五个邻里地点也会与主会场一起燃放烟火，这些地点将从下午6时起向公众开放，烟花表演预计在晚上8时15分至8时25分之间举行。