乐龄补贴计划去年发放近6亿元 惠及近26万名年长者

尽管有越来越多的中央公积金局会员能在年满55岁时，存足基本存款，但政府去年加大力度帮助低收入的年长者，通过乐龄补贴计划发放近5亿9400万元的现金补助，给近26万名年龄65岁以上的年长者。

根据公积金局近期发布的2022年度报告，发放给乐龄补贴计划受益者的款项，从2020年的3亿9600万元，大幅增加至去年的5亿9370万元。公积金局预计今年发放的款项，将进一步攀升至6亿元，并惠及约25万名年长者。

这项2016年推出的计划，让符合条件的65岁及以上公民，除了公积金入息和就业入息补助等政府援助外，每一季还能获得最高900元的额外现金补助。受惠者所能领取的补助数额，视他们所居住的组屋单位大小、工作时的收入及家庭人均收入而定。

数据显示，过去三年，过半的乐龄补贴计划的受惠者，居住在一至三房式组屋。每三名领取乐龄补贴的年长者中，有两人为女性。

此外，公积金局也在网站上发布趋势报告，公布一系列与会员存款、提款有关的数据。

截止2022年12月31日，公积金局共有420万名会员，其中当月或之前三个月有缴纳至少一笔公积金的活跃会员人数，达210万人。

2022年有近七成或69%的活跃会员，在年满55岁时，存足基本存款（Basic Retirement Sum，简称BRS），达到全额存款（Full Retirement Sum，简称FRS）的活跃会员，则有49%。

基本存款数额每年增加。今年满55岁的公积金会员，要有9万9400元的基本存款，全额存款则是基本存款的一倍即19万8800元。基本存款越多，意味着会员退休后，每月可领取的入息数额增加。

此外，去年会员总存款数额同比增加7.7%，至5448亿元。公积金局所发放给会员的利息总额达198亿元。