星期三开盘可关注的股票

投资者认为美国最新的通货膨胀率会比预期低，美国隔夜股市继续上升。道琼斯工商指数起0.93%，标准普尔500指数上涨0.67%，纳斯达克指数上扬0.55%。

美国星期三（7月12日）将公布消费者价格指数，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，联邦储备局有92％会在７月的公开市场委员会开会之后再加息25个百分点。此外，投资者也在静待第二季公司的业绩报告；花旗集团（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）和富国银行本周会发布业绩，而市场的关注焦点会放在银行领域的稳健度上。

海峡时报指数星期二（11日）上涨14.52点或0.46％，闭市报3163.84点。

星期三已经开盘交易亚太股市随美国股市走高，东京上扬0.07%、悉尼股市涨0.66%、首尔下跌0.04%。

以下是星期三可关注的股票：

* 康盛医疗集团（Thomson Medical Group）要求暂停交易，待宣布消息。

* 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）星期三午夜发公告通知信托持有人，高等法庭在11日推翻维权股东Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia） 和ESR集团申请的临时禁令（interim injunction），在高庭就上述申请做出最终裁决之前，禁止经理人召开特别股东大会。信托股票12日恢复交易。

* 方圆集团（ValueMax Group）拟议通过发行7316万的可弃权非包销附加股（renounceable non-underwritten rights issue）集资2350万元，每股发售价0.325元。此外，公司还将通过发行1亿4632张凭单，筹集5270万元，每张凭单的行使价为0.36元。公司将定期发布公告并在业绩报告中说明资金的使用情况。股东可以10股对一股的比例购买附加股，并以每一股附加股购买两张凭单。

* 奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）宣布，集团在沈阳的全资子公司与3M中国有限公司达成协议，在多项牙科治疗方面升级为一级合作伙伴，以为患者提供更多服务。这次协议有效期至今年底，之后每年续约。

* 针对7月5日收到的传票，墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）星期二发布文告说，公司需要更多时间来评估自身的可持续经营能力。为此，公司股票已从暂停交易改为停牌，待评估完成后再申请复牌。