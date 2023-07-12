四款网售药品含类固醇及违禁物 四公众服用其中三款后出现不良反应

四款通过网络销售的药品含类固醇或违禁物质，有四名公众服用其中三款后出现不良反应，其中一人住院接受治疗。

卫生科学局星期三（7月12日）发文告说，“ENRU PLUS+”和“HKT HERBA KURUS TRADISI”含有禁用减肥药成分西布曲明（sibutramine）；“李时珍活络金丹”（PILL HUA LUO CIN TAN）含有强效类固醇地塞米松（dexamethasone）、双氯芬（diclofenac）和泼尼松龙（prednisolone）；“Spinach GINSENG HERB SUGAR”则含有强效抗阳痿药他达那非（Tadalafil）。

一名50来岁的男性在马来西亚的一家所谓“传统中药店”购买并服用“李时珍活络金丹”一个月后，出现俗称“月亮脸”的库欣综合征（Cushing’s syndrome），肝炎也复发，住院接受治疗。

一名女性服用声称含有天然成分的ENRU PLUS+后，出现呼吸困难、心悸和恶心的症状，服用同款产品的另一名女性则出现了心悸和头晕的症状。服用声称不含违禁物质且100%由草药制成的“HKT HERBA KURUS TRADISI”的第三名女性，则出现了严重失眠和心悸的症状。

“Spinach GINSENG HERB SUGAR”则是由移民与关卡局在一个包裹中截获，卫生科学局发现当中含有处方药他达那非（Tadalafil），而且比日常处方剂量高45倍。

文告说，上述四种产品在虾皮（Shopee）、Lazada、Carousell、Qoo10等多个电子商务平台，由本地和马来西亚的卖家出售，ENRU PLUS+也在脸书上进行营销。卫生科学局已要求这些平台删除有关商品信息，并向相关卖家发出警告，也已通知马来西亚当局。