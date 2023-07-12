国庆邻里嘉年华电子门票 周六起开放申请

国庆邻里嘉年华电子门票星期六（7月15日）起开放申请，先到先得。

“动起来！新加坡”国庆邻里嘉年华今年将在8月5日和6日下午4时至晚上9时举办，公众可聚集在五个地点欢庆新加坡58岁生日。

与往年不同，今年邻里嘉年华使用电子门票作为主要分发方式。新加坡公民和永久居民可从星期六中午12时起，开始申请邻里嘉年华的电子票。

申请者可以在五个地点中任选两张或四张门票，地点包括8月5日和6日的勿洛、裕廊西、大巴窑、兀兰的ActiveSG体育中心，以及8月6日的淡滨尼天地。

有意申请者可登录国庆庆典官方网站www.ndp.gov.sg/ticketing/heartland-festivals/ 填写个人资料，门票先到先得。

为让更多公众参与国庆活动，每人只能提交一份申请，并以首次提交的地点和信息为准。成功申请者将在两到三个工作日内通过电子邮箱收到电子票。

申请电子票有困难的公众，可到各战备军人协会俱乐部（SAFRA）兑换限量实体门票，包括榜鹅、淡滨尼、裕廊、花柏山、大巴窑、蔡厝港，以及义顺。

实体票同样是星期六（15日）中午12时开始发放领取。公民和永久居民可凭身份证领取两张或四张门票，先到先得。

16岁以下的未成年人须由父母或监护人陪同，并且每人都必须持票才能入场，包括婴儿。