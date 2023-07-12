本地股市早盘上扬0.46%

美国发布最新消费者价格指数之前，星期三（7月12日）亚太股市早盘表现不一。新加坡海峡时报指数早上交易挺进0.46%或14.69点，休市时报3178.53点。

IG市场策略师叶俊荣指出，美国消费者价格指数若进一步下跌，将反映美联储收紧政策手段的成功，为延长停止加息以提高政策灵活性提供了空间。

本地股市早盘共有10亿多股转手，交易额达4亿8500多万元，上升股289只，下跌股183只。

海指成份股生多跌少，领涨的是海庭（Seatrium），上升3.79%至0.14元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上涨2.03%至1.51元；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）起1.25%至1.62元。

早盘下跌的成份股只有六只，跌幅最大的是创业公司（Venture），下跌1.15%至14.61元，皇胜酿酒（Emperador）和泰国酿酒（Thai Beverage）分别滑落0.97%和0.87%，前者报0.51元，后者报0.57元。

其他亚太股市早盘交易表现不一，日本股市跌幅最大，达0.57%，上海和深圳则分别下滑0.13%和0.23%。

香港股市的升幅在亚太股市中最耀眼，早盘攀高1.15%，澳大利亚股市起0.31%，台湾上扬0.16%，而韩国股市升0.20%。