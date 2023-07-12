幼儿培育署2025年1月起不再强制托儿所星期六营业

为改善学前教师的工作条件，幼儿培育署2025年1月起不再强制托儿所在星期六营业。

2024年1月起，托儿中心可以逐步推行五天工作制。只要托儿中心的家长不需要星期六的托儿服务，中心可以不必在星期六营业半天，让幼儿教师更好地平衡工作与家庭生活。

如果托儿中心的家长在星期六有托儿需求，拥有数家托儿所的学前教育业者明年1月起也可综合需求，在指定的中心提供托儿服务。

此外，2024年1月起，托儿所可以不必在星期六为新入托的孩童提供托儿服务，并且可以在与家长签署的服务合约中注明这点。

明年起开业的新托儿中心也不必在星期六营业。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（7月12日）在学前教育工作者的“专业发展计划”委任仪式上宣布这项消息。

过去10个月来，幼培署广泛咨询家长与学前教育工作者。98％的家庭反馈，可以在星期六自己照顾孩子或找到其他托儿安排，不需要托儿所提供托儿服务。另一方面，学前教育工作者认为，目前他们必须在星期六工作，较难抽出时间陪伴家人或为自己充电。

有鉴于多数家庭不需要星期六的托儿服务，学前中心业者也认为，要在星期六安排教师照顾一小撮学生的安排不符合效益。

幼培署鼓励雇主制定灵活工作安排，让员工可以兼顾照顾家庭和看护的需求。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（7月12日）在学前教育工作者的“专业发展计划”委任仪式上宣布这项消息。（叶振忠摄）

马善高星期三（12日）也宣布2025年学前教育产业转型蓝图。

在最新蓝图之下，幼儿培育署将与学前业者与教育工作者合作，开发优质且创新的学前教育服务、推动行业数码化以提高生产力、加强行业的韧性，以及让幼儿教师成为具吸引力的职业。