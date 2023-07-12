偷转卖iPhone赚600万元 马国男判监九年

生产部副营运经理与女物流经理串谋，偷偷将公司收到的超过2万5000台有缺陷的苹果iPhone手机运到马来西亚转卖，共赚取超过600万元，经审讯后，他星期三（7月12日）被判入狱九年。

主控官星期三指出，公司事后还要赔偿苹果公司超过500万美元（约675万新元），导致公司面临严重的金钱损失。被告是马国籍的林振喜（51岁），共面对两项控状，指他在2018年1月31日到2019年5月14日之间，失信公司共2万5051台iPhone，早前已经被判罪名成立。

法官针对其中一项控状判他入狱八年，另一控状则入狱12个月，共计九年监禁。被告因不满罪成和刑罚提出上诉，目前保释在外。他的同谋黄淑娟早前认罪后，被判坐牢九年。

被告在2015年6月到12月之间在一家电子服务公司Pegatron Service工作，他负责生产部，黄淑娟负责物流部。主控官说，生产部在从物流部收到有缺陷的iPhone后，就会进行检查，再为手机进行简单维修。

2017年尾，被告在马国找到愿意购买有缺陷的iPhone买家，他便和黄淑娟串谋失信公司的手机送到马国卖，再平分从中赚到的钱。

根据两人的计划，黄淑娟会让员工为维修部送来的手机充电，并把可以启动的手机放进铁柜内。

接着，她又指示员工为手机进行包装，再安排送货员来拿货。她会亲自批准送货申请，以便通过公司仓库保安。她利用程序的漏洞，神不知鬼不觉地把货送去马国。

2019年5月21日，苹果公司的三名审计师到Pegatron Service进行审查，发现公司库存内的手机数目有误，才揭发被告的行径。

审讯中，被告称他误以为公司授权于黄淑娟，让她处理有缺陷的iPhone，所以他能卖这些手机。（人名译音）