平台工作者未来可获集体协议保护

通过平台提供私召车、送餐和送货服务的工作者，预计从明年起可以正式委托代表同平台运营商进行集体谈判，讨论合同条款和工作环境等事宜。双方所达致的集体协议，也须在工业仲裁庭获得认证。

这意味着，这些与平台运营商没有雇佣关系的人员，未来也能像工会会员一样获得集体协议的保护。

平台工作者代表权益劳资政工作组星期三（7月12日）公布加强平台工作者集体代表权的八项建议。这些建议已经获得政府采纳，有关法案预计今年底提呈给国会批准。

人力部在声明中也说，当局将与劳资政三方伙伴、平台工作者和平台运营商密切合作，从2024年下半年开始落实有关的建议。

工作组的建议包括：代表平台工作者的组织可以经由有关平台的直接承认或会员的无记名投票获得授权，平台运营商和平台工作者组织有权决定集体谈判的适用范围，无法解决的集体争议可以找人力部调解，调解如果失败也可以寻求工业仲裁庭的仲裁。

劳资政三方伙伴是在2022年8月30日宣布成立由15人组成的工作小组，负责拟定集体代表平台工作者的框架、确定运营商与工作者可协商的议题范围，和提出解决争议的管理机制。

与平台工作者有关的另外两个关注重点是退休与住屋保障以及工伤赔偿。劳资政咨询委员会在这两方面的建议早前已获得政府采纳，包括要30岁以下的平台工作者最早在2024年底开始缴交公积金，以及落实平台工作者工伤赔偿制度。