涉出租银行户头牟利 男子将被控

涉嫌瞒骗银行开设个人户头，再把户头出租给不法人士使用，42岁男子星期三（7月12日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期二（11日）发文告说，一名42岁男子涉嫌向银行隐瞒开设个人银行户头，并将新户头租给身份不明人士，从中牟利。该户头随后被身份不明人士用来转移逾4900元的犯罪所得。

警方是于今年五月，在调查一起涉及恶意软件，导致受害人损失银行存款的钓鱼骗案时，发现了该名男子的违法行为并展开调查。

调查显示，被告隐瞒开设个人银行户头的目的，在顺利开设新银行户头后，再将他的网络银行登录用户姓名、密码和一次性密码交给了不明人士。

该不明人士提出以每月500元为报酬租用户头两周，户头随后被用来转移逾4900元犯罪所得。

根据刑事法典第417节条文，一旦瞒骗银行开户头罪名成立，42岁男子将面临不超过三年监禁，罚款或两者兼施。根据滥用电脑法令，一旦罪成，将面对坐牢最长两年，或罚款最高5000元，或两者兼施。

文告指出，警方严正看待这类事件，并依法严办违例者。警方也提醒公众，为了避免涉及洗钱活动，公众应该拒绝任何想要使用自己银行户头收款或转账的请求。

若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息，所有信息将严格保密。

公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。