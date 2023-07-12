黄循财：即使会令行动党和政府难堪 不会掩盖任何事

交通部长易华仁受贪污调查局调查一事，副总理兼财政部长黄循财说，人民行动党和政府会坦诚透明，不会把任何事“扫到地毯下”加以隐瞒，即使它会损坏人民行动党和政府的声誉，或令他们难堪。

黄循财星期三（7月12日）接受本地媒体访问时说，贪污调查局早前就另一件不相关的事进行调查，并在5月向总理汇报，黄循财当时也知情。

黄循财说：“贪污调查局花了一些时间调查此事，并于上周，7月5日，向总理汇报调查结果。他们当时说需要与易华仁部长谈，以进一步调查。总理在一天之内同意贪污调查局局长展开正式调查，调查在星期二（7月11日）开始。”

黄循财说，他明白新加坡人对此案非常关注并有很多疑问。然而，由于贪污调查局的调查还在进行，他除了上述所说的，无法提供更多信息。

“因此，我恳请大家让调查按程序进行，避免在这个节骨眼上做进一步的揣测。”

他强调，他和总理全力保持和维护新加坡人对行动党政府的信任。“这件事具体证明了新加坡的办事方式以及我们的系统是如何运作的。我们向来坚守清正廉洁的政府体制，几十年来的成绩有目共睹，而这正是人民信任行动党政府的基础。”

黄循财说，执政党将坚持对贪污采取坚定的零容忍立场，继续坚守新加坡人民期待政治领导人所具备的严格的诚实、正直和廉洁标准。

“我们会调查所有案件，不论最终结果如何，调查将得出合理的结论。我们会坦诚透明，不会把任何事扫到地毯下，即使它有损行动党和政府，或令他们难堪。这是行动党政府过去和未来的运作方式。因此，我恳请大家的耐心和谅解。请允许贪污调查局完成它的工作。它将彻底且独立地调查，并在之后提供调查结果。”

黄循财也说，这起事件与部长租住莱道路黑白洋房的事件截然不同。他说：“这起案件一开始就是由贪污调查局主导调查的，并非接到公众举报。是贪污调查局在初步调查过程中发现这件事，觉得有必要在进一步调查时向易华仁部长问话。”

至于调查需要多久，黄循财说，他不知道贪污调查局需要多少时间，但应给予当局足够时间进行全面和彻底的调查。

西海岸集选区其他议员将代理易华仁工作

李显龙总理较早时候已委任高级政务部长徐芳达担任代交通部长，确保交通部的工作和运作能继续下去。

易华仁1997年步入政坛，是西海岸集选区议员。黄循财说，易华仁目前也很难履行许多身为议员的职责。因此，西海岸集选区其他议员将代理他的议员工作。

“我相信他们将在今晚晚些时候公布更多详情。”