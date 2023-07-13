星期四开盘可关注的股票

美国的通货膨胀率下降至两年来低点的利好消息，提高了华尔街对加息周期即将结束的期盼，因此推动美国隔夜股市上涨。道琼斯工商指数上扬0.25%，标准普尔500指数涨0.74%，纳斯达克指数挺进1.15%。

美国6月的核心消费者价格指数同比攀升4.8%，环比上扬0.2%，数据都比市场预期来得低。

市场预期美国通货膨胀持续降温，本地股市连续三个交易日收高，星期三（7月12日）上涨11.52点或0.36％，闭市报3175.36点。

星期四（13日）已经开盘交易的亚太股市随美国股市走高，东京上扬0.24%、悉尼股市涨1.25%、首尔起0.63%。

以下是星期四可关注的股票：

*胜达科技（Datapulse Technology）星期三晚间披露，早前大股东洪康明要求撤换的独立董事已经辞职，由洪康明等取代，洪康明将任公司非独立非执行董事，也是董事会主席。由于原董事已经辞职，洪康明因此撤回召开董事会的要求。

* 海庭（Seatrium）海庭闭市后披露，获得华侨银行（OCBC）提供的绿色贸易融资。这笔融资得到银行担保（Banker’s Guarantee），总值大约7亿2000万欧元（10亿4000万新元）。这笔绿色贸易融资将支持海庭的海上可再生能源项目和推动去碳化。可再生能源和清洁或绿色解决方案约占集团净订单额的39％。

* 吉宝企业（Keppel Corp）全资子公司Apsilon Ventures以6亿零580万泰铢（约2340万新元），脱售泰国上市公司SVOA Public Company Limited的28.44％股权。SVOA不再是吉宝的联营公司，这项交易也预计不会对吉宝本财年的每股净有形资产或每股盈利产生任何重大影响。

* DigiTech控股全面收购挑战者科技（Challenger Technologies）的要约延后至7月25日、下午5时30分截止。挑战者科技的公众持股比率已经低于10％。

* 群策环球控股（GSH Corporation）达成买卖协议，以3880万元脱售位于丝丝街（Cecil Street）的房地产。该房地产有九个办公分层单位、总楼面面积约901平方公尺，独立专业估价师评估估值为3700万元。

* 耀骅汽车集团（Trans-China Automotive Holdings）发布盈利预警，与去年同期相比，预计集团截至今年6月底的上半财年将出现净亏损。