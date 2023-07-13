王乙康：健康SG会提供越来越个人化服务

随着人们使用保健应用追踪自己的健康计划，并进一步和全科医生检讨与做出改善，健康SG计划将有所提升，为公众提供更加个人化和针对性的医疗保健，进而加快医疗体系采纳未来创新技术的速度。

卫生部长王乙康星期四（7月13日）出席精准公共卫生亚洲社团2023国际会议（Precision Public Health Asia 2023 Conference）致辞时说，健康SG计划在初步阶段预计会较为通用，但以后会提供越来越个人化的服务。

他解释，在健康SG计划下，人们可以和全科医生探讨并制定略为个人化的保健计划，并使用Healthy 365等保健应用来追踪和完成所设定的目标。之后，当他们找全科医生复诊时，医生能够根据应用所记录的数据来调整与改善保健计划。

健康SG计划已在本月5日正式启动，参与的公众会同选定的全科医生商定保健护理计划，包括免费接种指定疫苗和定期接受体检；公众也能以类似综合诊疗所的津贴价格在所选定的诊所取药。

王乙康日前透露，接受报名的首周平均每天有约4000人报名加入。再加上5月起已提前报名的慢性病患，截至上周六有至少6万7000人参与。

通过健康SG计划 加快创新技术采纳

王乙康指出，健康SG计划是个全国医疗保健策略，其中包含临床流程、信息系统、资助机制。当医疗保健、精准公共卫生（precision public health）等出现创新技术时，我国便可通过健康SG计划来推行。

“当然，我们也要克服一些障碍，确保这些技术具有成本效益，在临床上是有效的。我们希望通过健康SG计划，采纳未来创新技术的速度能更迅速。”

精准公共卫生指的是在人口层面上，通过使用数据、分析与其他技术，来预防疾病、改善健康以及缩小健康差距。

共有超过500名来自亚细安地区的医疗领域专家、临床研究人员等，出席两天的会议。这也是这场国际会议自冠病疫情暴发以来，首次以实体形式举办。