配对导师 到企业试工 职总多管齐下助青年展开职业旅程

从校园过渡到职场，许多职场新鲜人希望获得更多指引。全国职工总会聆听超过一万名青年心声后，将采取五大措施，包括安排青年到企业短期试工、增加职业导师数量以给予指导、提倡有素质的实习和推出专属会员计划等，协助他们稳步展开职业旅程。

职总青年团星期四（7月13日）公布2023年新世代员工报告。职总去年7月成立青年专责小组后，一年内通过路演、对话会、焦点访谈小组及线上调查等方式，收集超过一万名年龄介于17岁至25岁年轻人，对职业、财务和心理健康三大方面的看法、担忧和反馈，汇整成报告。

其中青年专责小组向近2300名青年进行调查后发现，有一半的受访者认为有职业导师从旁指引，是职场新鲜人从校园过渡到职场，最有用的资源之一，有超过一成的青年把这个重要程度列为第一。

为此，职总决定推出事业督导站（mentorSHIP），计划在2025年，将来自不同领域、各有专长的职业导师人数，从现有的400人大幅增至1200人，为有需要者提供职业支援服务。

其次是即将在今年9月开放申请的事业启航试点计划。由于刚毕业的青年或服役完毕的全职国民服役人员，还在探索职业志向，职总和新加坡全国雇主联合会合作，安排青年到企业短期试工三个月。

114家企业提供超过900个短期试工职缺

职总秘书长黄志明星期三（7月12日）在媒体汇报会上透露，目前已有114家包括优衣库（Uniqlo）、劳斯莱斯（Rolls Royce）、新电信、职总平价、新航等知名企业答应加入，提供超过900个职缺。

此外，为让学生进入职场前累积经验，职总也提倡更有素质的实习，呼吁学校重视学生对实习的反馈，及促请提供实习机会的公司提供结构化培训，让学生掌握业界知识，学以致用。

不少青年也表示重视心理健康，若在职场上遇到这方面困扰，有人可倾诉心声和分担解忧，也有助减少压力。职总青年团将通过心理健康互助计划，让更多人上课取得认证，成为同僚互助者（peer supporter），以在职场打造有效的心理健康互助网。