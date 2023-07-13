本地股市星期四早盘腾涨1.6% 海指重回3220点以上

美国通货膨胀率两年来最低，舒缓了全球股市因为利率攀升带来的压力。星期四（7月13日）亚太股市早盘跟随隔夜美股全线跃升，新加坡海峡时报指数早盘大涨1.6%或50.76点，休市前报3226.12点。

本地股市早盘交易活跃，共有11亿5000万股转手，交易额达6亿6066万元，上升股350只，下跌股202只。

海指成份股中，只有扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）早盘交易失利，下滑0.66%至1.51元，皇胜酿酒（Emperador）股价则持平，其他成份股都上升。

领涨的是凯德投资（CapitaLand Investment），公司股价上涨3.93%至3.44元，泰国酿酒（Thai Beverage）攀升2.66%至0.58元，丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）起2.45%至1.67元。

三大银行股中，星展集团升幅达2.26%，休市前报31.71元，大华银行起1.54%至27.73元，而华侨银行上扬1.32%至12.31元。

截至中午12时，香港股市在科技股带动下大涨2.52%，表现最耀眼。东京、台湾和悉尼股市升幅都超过1%。东京起1.48%，台湾和悉尼的涨幅都达1.45%。上海和深圳股市分别上扬0.86%和0.90%，而首尔股市起0.97%。