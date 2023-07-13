非法收注买保时捷 贷款50万元给他人 男判监罚款

从非法收注到管理下线代理账号，男子每次开彩平均收注总额达3万元，事后还用赚来的钱买保时捷，甚至以此两度贷款给他人，被判坐牢16个月、罚款2万元。

被告陈志胜（33岁，音译）被控抵触两项远程赌博法令和三项触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，他昨天承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，被告于2015年在夜店认识“K”，见过几次面后，对方请他非法收万字票赌注，并给他抽取赌注的9%当佣金，若是下注者中奖，他也可分得奖金的2.5%到5%。

被告同意后，开始寻找下注者，并通过WhatsApp收注，再通过WeChat转发给K，然后在每周向下注者收钱。

除了非法收赌注，被告也管理下线代理账号。

被告开设不少过四个代理账号，每次开彩所收的平均投注金额约3万元。

警方只从被告的账号查出两段时期的下注记录，分别为2019年7月11日到28日以及6月26日到28日。

被告以管理代理账号来赚取利润，但所得利润无法被量化。被告还在2018年聘请一名跑腿，每周向下线代理收钱。

案情揭露，被告用从非法远程赌博所赚到的1万5000元来购买保时捷，另外也在2019年2月到6月期间，两次用赚到的钱发出共50万元的贷款给一人。

被告最终于2019年7月28日被警方逮捕。

被告律师求情时说，被告一直都配合当局调查，从一开始就打算认罪，也没有前科。

法官最后判他监禁16个月和罚款2万元，并批准被告展期到7月28日开始服刑。