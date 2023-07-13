推妻又向她吐口水 六旬叔判监6周

老来得子的65岁阿叔和37岁少妻闹离婚，虽分房但仍同居一屋，结果发生争执，他动手推妻又向她吐口水，还骂她是贱女人，被判坐牢6周。

被告是65岁的本地男子，他面对18项包括蓄意伤害、抵触妇女宪章以及防止骚扰法令等控状。受害者是被告37岁的妻子。

案情显示，被告与妻子在2014年结婚，两人育有一名6岁的儿子。

被告与妻子在2021年办理离婚手续，两人在还没正式离婚前还住在同一间组屋单位里。妻子与儿子睡在主人房，被告则睡在客厅。

不过，被告与妻子处得不愉快，两人时常吵架。

2021年2月8日晚上9时34分，被告与妻子为了工作事宜吵架，被告间中向妻子吐口水，罪行被家里的电眼拍下。

同年3月12日晚上10时59分，妻子将被告扔掉的塑料抽屉捡回家，被告为了阻止妻子把塑料抽屉带进家门，两人发生肢体冲突。

被告拳打妻子头部一下，抓着妻子的头发，将她拉进屋内。妻子虽感到疼痛，但没就医。被告罪行被家里的电眼拍下。

警方在接获报案后进行调查，并给予被告为期12个月的警告，不过被告仍继续骚扰妻子。

他在2021年7月28日晚上9时11分，六次辱骂妻子。

骂妻是贱女人

妻子受不了折磨，于2021年8月2日向法庭成功申请个人保护令。保护令禁止被告对妻子动粗，也令他不得进入组屋单位的主人房。

不过，被告在保护令生效后，于2021年8月11日晚上在住家内骂妻子是个贱女人，还说她完全没有自尊。

2022年9月4日早上7时，被告原本在客厅与儿子玩耍，妻子后来将儿子叫进房间里。被告为此生气，踏入主人房内试图与妻子理论，结果违反了庭令。

今年1月17日傍晚5时57分，已搬走的被告回家探望儿子，但他不知为何发火，骂妻子和女佣是两个不知羞耻的女人，罪行再次被家中电眼拍下。