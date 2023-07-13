本地仅有五个市镇尚未出现“百万组屋”

本地26个市镇中，有17个今年的组屋转售价格再创新高，仅有五个市镇尚未出现“百万组屋”。

橙易产业（Orange Tee & Tie）星期四（7月13日）发布的2023年第二季转售组屋趋势报告显示，今年第二季度，组屋转售价格上涨的速度更快，主要由五房式单位带动，其次是公寓式组屋（Executive），接着是四房式单位。

第二季转售组屋交易量最多的市镇，前五名依次为：榜鹅（549宗）、兀兰（541宗）、盛港（519宗）、义顺（451宗）和武吉巴督（380宗）。

截至7月9日，尚未出现百万组屋交易的市镇仅有武吉班让、蔡厝港、裕廊西、三巴旺和盛港五个。除了三巴旺，其余四个市镇的组屋转售价最高纪录都已破90万元，分析师相信迟早会出现百万组屋；三巴旺最高的转售组屋价格纪录为79万5000元，是全国市镇中最低的。

根据报告，今年第二季共有105个转售组屋单位以至少百万元转手，比第一季多两个。

随着今年下半年将有更多预购组屋推出，预计将对转售组屋市场造成下行压力。橙易产业预计，今年全年的转售组屋交易量将介于2万5000至2万7000宗。转售组屋交易量在2021年突破3万1017宗，2022年减少至2万7896宗，今年预计会继续下滑。