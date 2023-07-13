亚细安与印度拟设网络对话及海事合作研讨会

亚细安和印度在网络和海事领域进一步拓展合作，双方正筹划在官方层面设立年度网络对话和海事合作研讨会。

在印度尼西亚雅加达出席亚细安外长会议和系列会议的我国外交部长维文医生星期四（7月13日）上午和印度外交部长苏杰生联合主持亚细安—印度扩大外长会议时，汇报亚细安和印度最新的合作进展。

“我们目前正与印度设立第一轨道的年度网络对话，以及亚细安—印度第一轨道海事合作研讨会。”

外交辞令里，第一轨道指的是政府间的官方交流渠道，第二轨道则指半官方和民间层面的交流。

新加坡是现任亚细安—印度对话伙伴关系协调国。亚细安和印度去年庆祝建立对话关系30周年，双方把关系升级为全面战略伙伴关系。

维文说，亚细安—印度伙伴关系2021年至2025年的行动计划迄今已落实约96％。双方星期四在会上采纳行动计划的附录，这将有助进一步落实全面战略伙伴关系的合作内容。

苏杰生致辞时说，印度期待在加强现有合作项目的同时，进一步拓展与亚细安在其他新领域的合作，包括网络、金融和海事安全方面。

印度也视亚细安为印度“向东干”（Act East）政策和对印太地区愿景的“关键支柱”。苏杰生说，强壮、团结的亚细安，在印太地区新出现的动态中发挥重要作用。印度坚定支持亚细安核心地位和《亚细安印太展望》。