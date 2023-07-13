社区援助计划家庭人均收入基准放宽至800元及以下

从下星期一（7月17日）起，社区关怀计划（ComCare）取消家庭月入不超过1900元的评估指标，只会参考申请者的家庭人均收入，评估基准从现有不超过650元，放宽至不超过800元。

这意味着，有需要者的家庭人均月入不超过800元，接下来也可申请ComCare中短期援助（Short-to-Medium-Term Assistance）。

社会及家庭发展部星期四（13日）发布文告宣布这项消息。

ComCare上一次检讨收入基准（benchmark）是在2014年。同年，申请ComCare的家庭月入基准从原本不超过1700元，放宽至不超过1900元。家庭人均月入基准从原本不超过550元，上调至不超过650元。

最新一轮调整生效后，社会服务中心接下来评估ComCare申请者时，不再参考家庭月入，只会参考家庭人均月入。社会及家庭发展部在文告中指出，以家庭人均月入为基准，能更准确反映申请者支付基本生活开销的能力。

社会及家庭发展部强调，家庭人均月入基准只是一项参考指标，并不是硬性标准。它显示可以申请ComCare中短期援助的大概家庭收入水平。

申请者是否能获得ComCare中短期援助，取决于社会服务中心会进行的全面评估。

如果申请者的收入无法应付基本生活需求，或可符合条件获得这项援助。其他评估因素还包括申请者有多少储蓄，以及是否有家庭支持。

现有ComCare短期援助受益者不受影响，他们仍会根据上一次的家庭情况评估获得援助。

接下来，在评估其他ComCare援助计划的申请者时，社会服务中心也会采用家庭人均收入不超过800元为评估基准。这包括ComCare长期援助计划以及过渡援助计划。

欲了解ComCare计划详情，可上网：https://msf.gov.sg/what-wedo/comcare。