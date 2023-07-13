快乐山建六预购组屋项目 保留部分旧警察学院元素

快乐山将兴建六个预购组屋项目，约5000个单位从2025年起陆续推出。原址旧警察学院的标志性建筑将获保留，包括旧训练舍和游泳池的部分建筑结构，建屋发展局将探讨如何将这些历史遗迹融入新组屋区的设计中。

占地33公顷的快乐山（Mount Pleasant）组屋区位于汤申路和泛岛快速公路旁，临近大巴窑市镇，区内有旧警察学院和战前黑白洋房，周边有武吉布朗坟场和中央集水区自然保护区，深具历史人文价值。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期四（7月13日）走访旧警察学院时，宣布在保留六栋建筑物的基础上，保存旧训练舍的桁架、横梁和支柱，以及游泳池的起跳台，日后设法融入新组屋区的设计中。例如游泳池起跳台可改造为街道家具。

位于快乐山旧警察学院的旧训练舍部分结构将获保留。（关俊威摄）

根据建屋局资料，早前拟议保留的六座旧警察学院建筑中，四座位于新组屋区内，其中两座是行政大楼，另两座是曾充当高级官员住所的殖民风格洋房。其他两座建筑不在新组屋区范围内，一座是高级警务官员会所，另一座曾用作诊所和医院病房。

建屋局已委任古迹保育研究顾问Studio Lapis，为保留快乐山组屋区的历史人文元素提供意见。

蕴含丰富历史的旧警察学院于1929年正式启用，当时称为警察训练站（Police Depot），为新招募的警员提供基本训练。训练站在1969年更名为警察学院，随着内政团队的训练中心合并迁至旧蔡厝港路的内政团队学院，警察学院也在2005年走入历史。