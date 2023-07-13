易华仁放缺席假期间将留在新加坡

协助贪污调查局进行调查的交通部长易华仁放缺席假期间，将留在新加坡，并且无法获取任何官方资源和进入政府大楼。

总理公署发言人星期四（7月13日）回答媒体询问时，透露上述信息。

易华仁正在协助贪污调查局进行调查，李显龙总理指示他放缺席假，直至当局完成调查为止。事件引起广泛关注，至今有至少三名人民行动党议员打算在8月国会复会时，针对事件提问。

杨厝港区议员叶汉荣13日下午在脸书贴文说，他的许多居民关注这起事件，除了向他询问案件详情，也对李显龙总理坚定不移做出正确的决定表示欣慰。

叶汉荣也说，他在国会复会时的提问，包括各个部门针对可能发生的腐败事件有哪些举报途径、过去三年贪污调查局通过这类举报途径调查了多少宗案件，以及这类调查所占的比率。

他说：“只有对贪腐保持强硬立场，我们才能继续赢得人们对新加坡制度的信任和信心。

裕廊集选区议员陈有明医生也会在8月国会复会时提问。他想知道易华仁是否因为任内的行动或决定被要求协助调查，以及贪污调查局揭发这起事件的时间表是什么。

陈有明也问，李总理7月5日接到贪污调查局局长的汇报，并在隔天赞同正式调查的展开，那11日正式调查才开始的原因是什么。

蔡厝港集选区议员黄文鸿则希望总理说明，内政部长兼律政部长尚穆根以及外交部长维文医生为租住莱道路国有房产一事协助贪污调查局调查时仍继续履行公务，但易华仁却被要求放缺席假，两者为什么有不同。

新加坡前进党发言人受询时说：“由于这是一起正在进行的刑事调查，我们同意黄循财副总理的观点，也就是应该让调查按程序进行。”