反诈骗中心与星展银行联手 阻止逾3900人受骗保住2100万元

反诈骗中心与星展银行合作，通过采用识别诈骗技术，向可能或者已经坠入骗局的人发送警告信息，在短短一个月里阻止超过3900人被骗，为他们保住2100万元血汗钱。

新加坡警察部队星期四（7月13日）发文告称，反诈骗中心与星展银行携手，推出一项能识破求职与投资等骗局的技术。一旦识破骗局，系统便会自动且即时向受害者发送警告短信，防止他们损失更多的金额。

在2023年6月12日至7月11日期间进行、为期一个月联合行动中，反诈骗中心和星展银行就向超过3900名受害者发送了4600多条短信，阻止超过1400起诈骗案的发生，避免他们蒙受逾2100万元的损失。

根据文告，许多受害者是在收到警方的短信后，才意识到自己已经成为诈骗案中的受害者。

文告也揭露了两类最常见的诈骗案，既求职骗案和投资骗案的诈骗手段。

在求职骗案中，骗子以介绍工作之名，通过Whatsapp或者Telegram向受害者发送邀请短信，并以奖金为诱饵，要求受害者完成问卷调查或者执行简单的任务，如只要在骗子开设的网站上创建账号，就能赚取额外佣金。受害者开始时会收到佣金，可是过后便会被要求完成更多的“升级任务”，包括转钱到骗子提供银行户头。

在投资骗案中，骗子利用受害者想“赚快钱”的心理，在社交媒体平台上推广投资机会，并冒充理财顾问、经纪人或投资专家，谎称只要他们转账给某些银行账号，就可获得一笔金额。在一开始时，骗子会给受害者一些小额回报，博得受害者的信任后，骗子会“趁热打铁”，要求他们把更大笔的金额转到由骗子控制的银行户口。受害者一般会在多次完成转账后，迟迟等不到回报才发现自己受骗。