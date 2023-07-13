国会议长用语失礼 国会领袖英兰妮将回应

国会8月复会时，国会领袖英兰妮将回应国会议长陈川仁在议事殿堂上用语失礼一事。

英兰妮透过电邮回复《联合早报》询问时说：“由于事件涉及国会中的言行举止，我将在国会下次复会时做出回应。”

社媒网站Reddit近日流传的一段国会视频显示，盛港集选区议员林志蔚副教授发言后，陈川仁请三巴旺集选区议员维凯发言回应林志蔚的讲话，然后嘀咕了一句“fxxxing populist（民粹主义者）”。

陈川仁星期二（7月11日）在脸书贴文，向林志蔚道歉。根据陈川仁的贴文，流传的是今年4月的国会视频。他说已不记得当时的情景，但根据视频，他当时对林志蔚的讲话做出了反应。

今年4月17日，林志蔚在国会辩论哈莉玛总统代表政府发表的施政方针时，表示支持总统呼吁加强社会契约和社会安全网。

但他也认为，从数字中体现的经济成功，同很多新加坡人感受到的收入不稳定有落差。他当时呼吁政府定下一条贫穷线，并以它为基准来扶助贫困者。

陈川仁说，他在国会议事厅听演讲时，跟大家一样，也会对种种言论持有自己的看法。他强调那是个人想法，他是在自言自语，而不是对任何人说的。

“然而，我不应该说出口，或使用失礼的国会用语表达这些观点，我为此深表歉意。我已经跟林志蔚副教授沟通并表达歉意，他也已经接受了。”