我国第二季经济同比增长0.7% 经济师对展望保持谨慎

我国第二季经济同比增长0.7%，涨幅高于前一季的0.4%，优于市场预期。

经季节性调整后，第二季经济环比扩张0.3％，逆转前一季萎缩0.4%的情况。这意味着我国经济上半年没有陷入技术性衰退，即连续两个季度环比萎缩。

贸工部星期五（7月14日）发布的初步预估数据显示，我国今年第二季经济同比增长0.7%，优于彭博社经济师中位数预测的同比增幅0.3％。第二季环比表现也优于市场预期，彭博社经济师的中位数预测是环比萎缩0.2％。

各领域中，制造业同比萎缩幅度扩大，从前一季的萎缩5.3%扩大至萎缩7.5％。

其他领域皆扩张，建筑业增长6.6%；批发与零售贸易以及交通与仓储扩张2.6%；资讯与通信、金融与保险以及专业服务增长1.5%；住宿与食品、 房地产、行政与支援服务及其他服务扩张6.1%。

虽避开技术性衰退 经济师对我国接下来展望保持谨慎

尽管我国经济上半年避开陷入技术性衰退，但经济师对接下来的经济展望保持谨慎。

巴克莱（Barclays）高级区域经济师陈光陞进一步下调我国今年全年的经济增长预测，从1.5％调低至1％。他认为，尽管本地制造业和区域贸易活动萎缩的情况可能在第三季出现稳定迹象，但仍很可能拖累今年的经济表现。不过，服务业复苏可能继续抵消这方面的萎缩情况。

大华银行高级经济师柳天成把今年全年的经济增长预测维持在0.7%，处在官方预测范围的较低端。他说：“这反映我们对外部和制造业展望较为谨慎的态度，电子业下跌的趋势还未在这一轮的周期中触底。”

贸工部早前预测我国今年经济增长0.5％至2.5％，很可能落在预测范围的中间点。