星期五开盘可关注的股票

美国隔夜股市在通货膨胀放缓的利好消息刺激下继续上升，道琼斯工商指数上扬0.14%，标准普尔500指数涨0.85%，纳斯达克指数挺进1.58%。

继星期三宣布消费者物价指数增长速度达两年新低后，美国最新出炉的6月生产者价格指数同比增长0.1％，加强市场对美联储加息见顶的预期。

新加坡海峡时报指数星期四（7月13日）大涨63.1点或1.99％，收报3238.46点。

星期五（14日）已经开盘交易的亚太股市延续前一天的涨势，东京上扬0.74%、悉尼股市涨0.54%、首尔起0.68%。

以下是星期五可关注的股票：

* 旅店置业（Hotel Properties）开盘前披露，贪污调查局（CPIB）要求公司执行董事王明星，针对与交通部长易华仁的接触提供信息。目前为止他未面对任何起诉，并将在14日出行，回国后交出护照。王明星已接获逮捕通知，并以10万元保释在外。文告说，王明星充分配合贪污调查局的调查，也已经提供所需信息。

* IREIT全球（IREIT Global ）星期四晚披露优先献售（Preferential Offering）献售（11日）结束后共获得约2亿5070万个单位的申请，申购率达134.7%。

信托早前宣布通过优先献售（Preferential Offering）筹集约7590万元以收购法国17个零售房地产项目。约1亿8610万个优先献售单位将先分配给现有单位持有人，每持有1000个单位将获得161个优先献售单位，每单位献售价是0.408元。

*中国群达科技（China Kunda Tech）公布的最新财报显示，2023财年集团净亏损1080万港元（约183万新元）；营收同比下滑0.3％至2880万港元；利息收入也减少至8万3000万港元。

* 中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）截至今年3月底财年，取得5054万港元的净利， 营收2亿5291万港元。

* MTQ Corporation宣布，公司已于星期四完成了对班丹环路一处房地产的出售，并于当天收到了570万元尾款。

* 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）宣布完成对马来西亚Subang 1房地产的脱售。目前，信托的投资组合中共有191处房地产，管理的资产总价值为137亿元。