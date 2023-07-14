王明星接获逮捕通知 旅店置业股价大跌

旅店置业（Hotel Properties）股价星期五（7月14日）一开盘便猛挫近7％，从前一天闭市价3.86元，跌至3.60元，跌幅是自2020年3月来最大的。过后跌幅有所收窄，截至9时20分徘徊在3.69元左右。

执行董事王明星接获逮捕通知，贪污调查局（CPIB）要求他针对与交通部长易华仁的接触提供信息。

公司发文告披露，王明星目前为止未面对任何提控，并以10万元保释在外。他将在14日出行，回国后交出护照。

文告说，王明星充分配合贪污调查局的调查，也已经提供所需信息。由于案件还在调查中，他无法提供更多的详情。

公司的提名委员会评估了目前的情况后，认为王明星仍适合履行执行董事的职责，并会继续观察事态的发展，重新评估他是否适合继续受委任。

根据公司网站，公司在15个国家拥有近40家酒店和度假村，包括在新加坡的四季酒店。

分析师：旅店置业突引起关注 或是交易机会

对于旅店置业这只股，分析师持不同看法。

资深股票经纪冯施均接受《联合早报》访问时说：“公司日常运作已经完全上轨道，策略方向也已经制定，因此主要董事的缺席不会带来太大的破坏性。公司股票长期低流动率，突发新闻引起人们关注，反而是交易的机会。”

不过辉立证券首席股票经纪谭莹莹说：“目前没有太多信息发布，我建议投资者暂时避开投资。由于公司股票流动性小，因此影响有限。”

星展银行分析师陈伟祥受访时说，如果旅店置业更换拥有权或领导，将成为潜在收购的目标，因为王明星年事已高，继承问题会浮现，加上公司拥有的资产使它成为具吸引力的收购对象。