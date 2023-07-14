脚踏车车队超过人数限制 交警开出26张罚单

为确保脚踏车骑士在路上安全骑行，并且遵守一组最多五人的人数限制，交警和陆交局展开15天执法行动，共有26人因违反条例而接获罚单。这相信也是自2022年1月实施新条例以来，当局第一次针对超过人数限制的脚踏车骑士开出罚单。

新加坡警察部队和陆路交通管理局星期五（7月14日）发出联合文告表示，当局于6月24日至7月8日展开行动。除了开出罚单，当局也在执法期间向脚踏车骑士宣导安全骑行和相关条例。

交警和陆交局展开15天执法行动，共有26名脚踏车骑士因违反条例而接获罚单。（警察部队／陆交局提供）

交警和陆交局上个星期六（8日）上路执法时，《联合早报》记者也紧跟其后，亲眼目睹了执法人员在实里达西兵营路一带，拦下一组至少15人在路上违例骑行的脚踏车车队。

这个脚踏车车队从盛港一带出发，交警在一众人骑行时已在观察他们，确认他们属于同一脚踏车车队、车队骑行时也违反双列并排骑行时，脚踏车不得超过10辆、以及最多五人一组的条例之后，才把脚踏车车队拦下，指示骑士们把脚踏车停在人行道上，并开始索取他们的个人资料。

据了解，包括这列违例骑行的队伍在内，此次执法行动中所有违例的26人都将被罚款150元。自2022年起，闯红灯、在单行道上与其他骑士并排骑行等违反交通法规的脚踏车骑士，罚款金额已从以往的75元倍增至150元。

交警和陆交局于6月24日至7月8日展开执法行动，除了开出罚单，当局也在执法期间向脚踏车骑士宣导安全骑行和相关条例。（警察部队／陆交局提供）

据观察，一些脚踏车骑士在现场向交警辩称，声称他们没有违反五人一组的规定，路上也没有什么车辆，不解为何会被拦下。交警向他们解释后，当场就开了罚单给其中13人。

交通部自2022年1月起，规定脚踏车骑士结队在公路骑行时，车队之间必须保持30公尺的安全距离。脚踏车队在单车道公路骑行，或在巴士运行时间的巴士道骑车时，人数须保持在单列五人以内；在有两条或更多车道的公路则允许双列，共10人骑行。

交警表示，当局将继续严厉执法，并将毫不犹豫针对违例骑士采取行动。