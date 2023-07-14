亚细安就泰国近期与缅方接触未达成一致

因缅甸课题上须磨合意见而被拖延的亚细安外交部长会议联合公报顺利发布。亚细安国家对泰国近期与缅甸局势各方的接触未全面予以肯定，仅“数个成员国”把泰国的举措视为积极进展。

星期三（7月12日）结束的亚细安外长会议，迟至星期四（7月13日）晚上才发布联合公报。此前多方消息指，亚细安成员国因在缅甸课题上尚未达成共识，缅甸课题相关段落仍留白。

外长们在公报中指出，泰国向其他亚细安国家汇报了近日在缅甸事务上的活动，“数个亚细安成员国视之为积极进展”。

“我们再次肯定了亚细安的团结，并重申任何努力应符合五点共识，并与亚细安轮值主席进行协调。”

外长们也承诺对五点共识的落实进行全面检讨，并把建议上呈即将在9月召开的第43届亚细安峰会。

亚细安与缅军政府于2021年4月达成五点共识，包括缅军停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话等，为缅甸带来和平。由于缅军政府一直没有实质落实这些共识，亚细安已禁止缅军政府领导人出席亚细安高级别会议。不过，泰国上个月召开非正式会议，重新接触缅军政府，引发争议。

泰国看守政府副首相兼外长敦巴穆威奈星期三也在亚细安外长会议场外向媒体证实，他上周曾与缅甸前民选政府领导人翁山淑枝见面，并进行了“很好的会议”。