本地股市星期五早盘起0.31%

美国最新的通货膨胀数据给了华尔街和全球投资者一剂强心针追捧风险资产。亚太股市星期五（7月14日）早盘跟随隔夜美股再上升，不过涨幅都有所收窄，新加坡海峡时报指数中午休市前报3248.51点，起0.31%或10.05点。

其他亚太股市早盘都向好，截至中午12时，首尔股市领涨，升幅达1.20%，台湾起1.14%，悉尼股市上扬0.89%。 东京股市起0.49%，香港起0.32%，上海和深圳分别上升0.29%和0.14%。

美国隔夜宣布的6月份生产者价格指数（PPI）同比增长0.1%，是继消费者物价指数增长速度达两年新低后，另一个利好消息。

旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）对美国全国广播公司商业频道（CNBC）说：“对于政策制定者来说，现在就说他们已经做了足够多的工作来使美国通胀率回到目标水平还为时过早。”

联储局理事沃勒（Christopher Waller）也认为，今年仍有两次升息的必要以将通胀恢复到原来水平。

本地股市早盘共有9亿3000多万股转手，交易额达4亿9550万元，上升股285只，下跌股170只。

旅店置业（Hotel Properties）执行董事王明星接获逮捕通知的消息公布后，公司股价早盘一度下挫7%，中午休市前报3.69元，跌4.40%。

海指成份股升多跌少，创业公司上涨1.88%至15.15元，泰国酿酒（Thai Beverage）起1.72%至0.59元，云顶新加坡（Genting Singapore）录得1.59%的升幅，中午报0.96元。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）连续两个早盘失利，下跌1.31%至1.51元，是成分股中跌幅最大的。凯德投资（CapitaLand Investment）滑落0.58%至3.43元，新加坡交易所（SGX）跌0.31%至9.54元。