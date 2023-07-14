老汉撞人罪成 竟与法官理论

76岁老汉开车右转时和直行的电单车相撞，导致一对兄弟（骑士和乘客）被抛飞，其中哥哥因此脑损终身无法自理，老汉却称是电单车超速撞上他，法官判他罪成后他还喋喋不休和法官理论。

这起车祸发生在2019年12月30日晚上9时11分，地点是蔡厝港路与格利士坦道（Galistan Ave）的交界处。

被告是76岁的叶英吉，他面对一项抵触公路交通法令的控状。

被告不认罪，案件经审讯后，法官星期四（7月13日）发表裁决。

根据控方结案陈词，被告当时在蔡厝港路往武吉班让路方向行驶。当车子开到事发交界处时，被告打算右转驶入格利士坦道。不过，他没有注意路况，在右转时也没有停在“暂停线”（Stop Line），结果一辆在蔡厝港路朝武吉巴督路方向行驶的电单车撞上被告车子。

电单车骑士和乘客是一对兄弟。

电单车骑士黄龙威（24岁）以及乘客黄龙祥（29岁）被抛飞。电单车骑士左手腕骨折，动了两次刀。

电单车乘客伤势较严重，他倒地时鼻子和嘴巴流血，头颅骨折，住院五个月，至今依旧有认知障碍，无法分辨环境、时间和人物，更无法工作，需要看护照顾生活起居，包括冲凉。医生认为电单车乘客的认知障碍是永久性的。

被告：骑士超速驾驶所致



被告不认罪，表示电单车骑士超速驾驶导致车祸。法官星期四裁定被告罪成，不过被告还喋喋不休和法官理论，称审讯中提到的许多细节是“错误”的。法官表示已发表裁决，将案件展至下个月17日下判。（人名译音）