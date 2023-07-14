警方全岛取缔违法行动 55人被查

涉嫌非法赌博、无照经营按摩院、销售违禁保健品和毒品等活动，警方联合各执法单位在全岛展开为期三周的扫荡行动，共调查55名年龄介于14岁至73岁的男女。

新加坡警察部队星期五（7月14日）发文告说，来自勿洛警署的警员，在卫生科学局和移民与关卡局人员的协助下，于5月26日至6月15日在全岛展开执法行动，打击罪案。

6月10日，警方在勿洛中路展开联合执法行动，年龄介于41岁至63岁的12男一女，因被指涉及提供非法投注及赌博服务被捕。此外，年龄介于14岁至35岁的13男两女，则因涉嫌向无执照赌博业者，或在非法赌庄下注而被警方调查。

在针对按摩院的突击行动中，三家按摩院被指无执照提供按摩服务被查。其中，一名33岁女子因经营、管理或协助管理场所，抵触妇女宪章被捕。

扫荡芽笼起获逾1万7000个违禁保健品

警方也联合卫生科学局在芽笼一带进行扫荡，起获超过1万7000个包括咳嗽药水和壮阳药的违禁保健品，这批违禁违建品的黑市价超过7000元。一名男子因供应违禁保健品，抵触医疗保健产品法令被查。

此外，警方也在这一期间加强巡逻及设置路障。执法行动中，警员发现一辆载有吸毒用具的车辆，当场逮捕两名涉及毒品相关罪名的男子，他们的年龄分别是36岁和37岁。其中，36岁男子还被指拥有12支电子烟和43盒电子烟烟匣。

勿洛警署署长王兴顺助理警察总监对参与联合执法行动的机构表示感谢。警方也在文告中强调，对所有非法活动采取零容忍的态度，并将继续与各机构紧密合作，严打罪案。

针对55人的调查仍在进行中。