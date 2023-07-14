新马成立特别工作组 探讨设立柔新经济特区

新加坡和柔佛州计划设立经济特区，推动两地的经济增长，加强经济互联互通和合作。两国政府会成立特别工作组探讨细节，并在今年10月举行的新马领导人非正式峰会上向两国领导汇报进度。

这个特别工作组将由我国贸工部和马来西亚经济部领导，两国尚未公布落实经济特区的时间表。

第16次马新依斯干达特区部长级联合委员会会议星期五（7月14日）在我国召开，国家发展部长李智陞和马来西亚经济部长拉菲兹接受媒体访问时，共同宣布这项消息。

李智陞说：“马来西亚和新加坡同意成立特别工作组，研究由拉菲兹部长早前提出的，设立柔佛—新加坡经济特区的提案。”

他认为，这个经济特区能为人民、新柔和新马带来许多好处。不单可以振兴经济，提升柔佛和新加坡的吸引力，也能在工作、生计和生活素质方面为柔佛和新加坡人民带来实质的好处。

政府一般会在经济特区内落实一些特殊政策和提供优惠条件，以吸引企业和投资者入驻，进而推动该区域的经济发展。

面对外部环境的挑战和竞争，拉菲兹说，新加坡和柔佛各有优势，因此最明智的做法就是借助彼此的力量。

“如果我们独立发展，所能创造的投资和经济价值将是有限的。若能相辅相成，作为一个区域一起发展，那我认为能够为新加坡和柔佛的人民带来更大的繁荣。”

出席会议的还包括我国代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达、柔佛州务大臣翁哈菲兹，以及新马高级官员。