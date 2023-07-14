维文：不是零和游戏 与缅甸沟通渠道须保持开放

新加坡鼓励与缅甸各方的所有沟通渠道都保持开放，不应以零和博弈的视角看待不同的接触渠道。

在印度尼西亚雅加达参加亚细安外交部长会议和系列会议的我国外长维文医生星期五（7月14日）总结行程并接受新加坡媒体访问。他在回答有关泰国外长与缅甸前民选政府领导人翁山淑枝见面的做法，是否使亚细安显得不团结的提问时指出，亚细安与缅甸军政府之间的五点共识仍然重要，缅甸军政府的决策考量中，也一定考虑到五点共识。

泰国看守政府副首相兼外长敦巴穆威奈星期三（7月12日）在亚细安外长会议期间向媒体证实，他上周曾与缅甸前民选政府领导人翁山淑枝见面，并进行了“很好的会议”。

被问到缅甸军政府允许敦巴穆威奈而不是亚细安特使与翁山淑枝会面，是否能说明缅甸军政府仍把五点共识纳入决策考量时，维文当即答复：“我很肯定是有的。这件事不是单独发生。”

维文说，新加坡鼓励与缅甸问题各相关方保持接触，也鼓励所有沟通渠道保持开放。他指出，亚细安轮值主席国印尼今年也通过各种形式展开了100多次的接触，新加坡对印尼的付出表示支持。

亚细安国家在面积、政治体制、经济、地理位置上各有不同。维文说，一些国家与缅甸为邻，一些则离缅甸较远，因此各个成员国的考量不同，这也影响各国如何看待和应对缅甸局势的挑战。

“我们不应该用零和游戏的视角看事情，得把它看做一整个情境，有多重因素、多方人员、多个相关方，各有各的政治和军事上的重要考量。我们得不断努力，一步一步来，缓解紧张局势，鼓励对话和最终的和解，让政治体系得到恢复和改革。这是缅甸需要的。”

维文说，敦巴穆威奈向亚细安国家外长透露，翁山淑枝健康状况良好，“我们对此感到宽慰”。他指出，无论任何解决缅甸问题的方案，翁山淑枝都仍是关键人物。

不过，敦巴穆威奈与翁山淑枝的这一次接触不足以推动事态朝积极方向发展。维文重申，五点共识其中一项便是让亚细安特使出访缅甸并获得与所有相关方接触的渠道，这必然得包括翁山淑枝。

维文再次呼吁缅甸军政府释放翁山淑枝和前民选总统温敏。