8月至10月拥车证配额增5.6％ 商用车增六成

未来三个月可供投标的拥车证配额将增加5.6％。货车和巴士组别的配额增幅最显著，涨幅超过60％；中小型汽车组别的配额则增加超过12％。

陆路交通管理局星期五（7月14日）公布今年8月至10月的拥车证配额，接下来三个月可供投标的拥车证配额共计1万1019张，比5月至7月的1万零431张多5.6％或588张。

陆交局今年5月宣布，从未来三四年将注销的汽车中，提前拨出6000张拥车证回流市场，缓和拥车证供应的波动。这些拥车证从5月第二轮拥车证公开投标活动起，分几个季度重新分配回市场。

陆交局已经把其中856张用在5月至7月的配额，8月至10月配额会再动用1025张，其中700张拨给中小型汽车组（A组），325张给大型及豪华车组（B组）。

接下来三个月，A组拥车证配额有3785张，比目前多427张，增幅为12.7％。

B组拥车证配额共2816张，增加153张（5.7％）。一般用于注册B组车款的公开组（E组）配额也增加33张（4.4％），达777张。

货车和巴士组（C组）拥车证配额共计684张，增加273张（66.4％）。

电单车组（D组）配额则减少298张（9.2％），只有2957张。

未来三个月的配额是根据去年7月至今年6月总报销车辆的25％来计算，也提前加入1025张会在未来几年注销的车辆配额。C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等继续纳入计算考量。