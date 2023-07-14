T5工地致命工伤事故 印籍客工遭零件砸死

樟宜机场第五搭客大厦工地发生致命工伤意外，一名印度籍客工驾驶滑移装载机时，遭车内的零件砸中，当场身亡。

这起事故发生在星期四（7月13日）下午约4时45分，地点是樟宜机场一带的樟宜东周边道路（Changi Airport East Perimeter Roadway）。

根据网上流传的照片，一名身穿安全服的客工血流如注倒在车内，相信已失去意识。樟宜机场第五搭客大厦（T5）工地工人在事故发生后站在附近，还有警员在场维持秩序。

人力部答复《联合早报》询问时证实，一名30岁的印度籍建筑客工在操作滑移装载机（skid-steer loader）时，不幸被他驾驶座内的破损零件击中，被赶到场的医生宣布死亡。

人力部发言人说，滑移装载机是一种用来移动或装载材料的轻便机械。作为安全措施的一部分，这类机械设备都必须按照制造商的建议使用和维护。

事发工地的开发商为樟宜机场集团，出事客工的雇主是福联盛基础设施私人有限公司（Hock Lian Seng Infrastructure - CES_SDC JV）。人力部正在调查这起事故，并已指示雇主停止工地上的所有机械操作作业。

《联合早报》正向警方和樟宜机场集团了解更多详情。